Sassello, la vaccinazione per gli over 80 nella palestra dell'istituto comprensivo

Partirà da lunedì 22 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, secondo una programmazione proposta dall'Asl2 e solo per la popolazione over 80 nel comune di Sassello, nei locali della palestra Arcobaleno dell'Istituto Comprensivo di Via Dei Perrando, la campagna vaccinale anti Covid.

"Sarà cura del comune di Sassello fornire telefonicamente alle persone interessate un appuntamento, anche per le date successive. Non occorre, pertanto, effettuare alcun tipo di prenotazione in comune" specificano dall'amministrazione comunale.