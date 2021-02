Covid, punto vaccinale ultraottantenni a Calizzano: giovedì 11 marzo le prime dosi

Attivazione punto vaccinale anti-Covid a Calizzano. Commenta il sindaco Pierangelo Olivieri: "Grazie alla collaborazione con l'Asl 2 è stata definita l'individuazione di un hub presso il complesso 'Le Ciminiere' in via G.B. Pera. Questo per dare corso alla somministrazione del vaccino alle persone nate prima del 31 dicembre 1941 dei comuni di Calizzano, Bardineto, Massimino e Murialdo".

"Per come evidenziatoci durante la riunione operativa con le direzioni generali della Struttura Complessa e del Distretto Asl 2, la giornata per l’effettuazione della prima inoculazione del vaccino (tipologia Pfizer) è stata individuata per giovedì 11 marzo dalle ore 9 alle 17".

"Coloro che intendono effettuare la somministrazione presso il punto vaccinazione non avranno la necessità di prenotare sul portale, tramite CUP o con altre modalità - conclude - Come in corso di definizione con la dirigenza Asl, saranno i comuni e l'azienda sanitaria di concerto a definire lo svolgimento delle attività. Nei prossimo giorni verrà approntato tutto quanto necessario e seguiranno comunicazioni di dettaglio e contatti".