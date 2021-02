Savona, inaugurata la riqualificata storica Sala Rossa del comune

La Sala Rossa del comune di Savona ritorna a splendere. Questa mattina è stata inaugurata dopo i lavori di restauro e di riqualificazione degli ultimi mesi.

E' stata infatti rimossa la moquette grigia, è stato ricostruito il pavimento in legno in rovere tradizionale massiccio con una composizione grafica a riquadri e sono state restaurate le tende in velluto, la carta da parati damascata, le porte e i serramenti in legno con i vetri cattedrale.

E' stato inoltre installato un impianto video e migliorata l'alimentazione di nuove attrezzature multimediali migliorando l'offerta di prese elettriche e dati.

Le opere hanno comportato un costo di 48mila euro e le spese per le attività tecniche amministrative e IVA circa 32mila euro. Il costo totale dell'intervento è stato quindi di 80rnila euro di cui, 64 mila di finanziamento regionale e 16mila di cofinanziamento.

Il pavimento in rovere massiccio, levigato, stuccato e trattato con vernice all'acqua è stato una scelta motivata per non contribuire all'eccesso di decorazione della sala, per favorire l'illuminazione della stessa e per creare un ricordo presente del pavimento passato. Le due grandi porte in rovere sono state restaurate e lucidate e sono state completamente restaurate le cinque grandi finestre ad arco.

I vetri cattedrale gialli o bianchi (del lunotto) mancanti o lesionati sono stati sostituiti con altrettanti vetri uguali realizzati da vetreria specializzata. Sono stati lavati e restaurati i tendaggi e la mantovana in velluto poliestere rosso, resistenti al fuoco di classe 1, sostituiti la barra di scorrimento e i relativi ganci, con meccanismi similari adatti a tende di peso notevole. La carta da parati in velluto è stata restaurata eliminando strappi e parti mancanti.

Revisionato l'impianto stereo e i terminali dell'impianto elettrico, la sala é stata dotata di un nuovo impianto video che garantirà una buona visibilità da parte degli spettatori, con l'installazione di un monitor Tv grande schermo, posto su carrello mobile. Inoltre è stata migliorata l'alimentazione di nuove attrezzature multimediali, con l'offerta di prese elettriche e dati.