Quiliano, auto sbanda e finisce contro un palo della luce: intervento dei vigili del fuoco (FOTO)

Un'auto che perde il controllo, sbanda e urta un palo della luce: è questo l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio odierno nella parte alta di Quiliano, lungo il ponte che collega via XXV aprile alle strade che conducono a Montagna e Roviasca e alla strada comunale per Quiliano borgo. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto immediato intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Presenti anche il sindaco Nicola Isetta, il personale della società di pubblica illuminazione e gli operai comunali.