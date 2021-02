Truffe "porta a porta", a Tovo il sindaco Oddo avvisa: "Non far entrare in casa nessuno e non firmare questionari o moduli"

"Attenzione, vengo informato da numerosi cittadini che ci sono alcuni ragazzi (zona fondovalle) che bussano alle porte per chiedere di vedere le bollette dell'energia elettrica con la scusa di informare sulle novità relative al mercato libero - ha fatto sapere poco fa il primo cittadino via Facebook - Il mio consiglio ovviamente è quello di non far entrare alcuno in casa ne tanto meno di firmare questionari o moduli".

Sono sempre più frequenti, infatti, i tentativi di frode se non addirittura i furti nelle abitazioni, che hanno fatto seguito a visite di fantomatici incaricati che sfruttano indebitamente il nome di alcune società per entrare nelle case e mettere a segno i loro colpi.