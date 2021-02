Savona, l'amministrazione sta con le attività chiuse: "Il Governo intervenga con misure fiscali adeguate"

"Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che sta attraversando il comparto della ristorazione, dei pubblici esercizi e, in generale, del commercio, così come sono in sofferenza tutte le attività duramente toccate dalle chiusure a seguito della pandemia".

Si apre così la nota che il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e l'assessore alle Attività Produttive, Maria Zunato, hanno diramato nel pomeriggio per manifestare la solidarietà dell'amministrazione comunale savonese nei confronti di ristoratori e baristi (e non solo) che quest'oggi hanno percorso in corteo le vie del centro savonese per chiedere un diverso trattamento dal Governo rispetto a quello ricevuto in questo primo anno di pandemia.

"La nostra Amministrazione si è attivata, da subito, per tutelare prioritariamente la salute pubblica e contemporaneamente, attraverso un dialogo costante con tutte le Associazioni di categoria, di supportare e sostenere le attività economiche dell'intera città - spiegano - Attraverso l'Anci, si è fatta portavoce nei confronti del Governo delle istanze del sistema delle imprese, rilevando come la tempistica con la quale sono state emanate le disposizioni relative alle restrizioni con il repentino passaggio di alcune regioni da zona gialla a zona arancione abbiano creato ulteriore scontento e preoccupanti tensioni. Non da ultimo la necessità di ristori celeri per le categorie colpite, cassa integrazione efficace ed interventi fiscali urgenti affinché i Comuni, quali enti locali a tutela e presidio dei territori, possano gestire le criticità sociali ed economiche ed evitare scenari critici per la tenuta delle istituzioni".

"Dobbiamo restare distanziati e uniti, nel rispetto fondamentale della legalità, per superare insieme questa emergenza che oltre ad essere sanitaria, è anche economica e sociale" concludono il sindaco e l'assessore.