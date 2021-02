Continuano i lavori di riasfaltatura della via Aurelia a Loano. Martedì 2 e mercoledì 3 marzo la ditta incaricata dal Comune effettuerà il rifacimento del manto stradale nel punto in cui l'Aurelia incrocia rio Rolandette, poco oltre la rotonda “del Cabiria” in direzione di Pietra Ligure.

I lavoro comporteranno, in particolare, la sistemazione di tutti quei tratti in cui l'asfalto è stato danneggiato dalle radici dei pini, sia sul lato mare che sul lato monte.