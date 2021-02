Finale, cinghiale agonizzante nel mezzo di un sentiero. Ma nessuno può intervenire

Materia complicata quella del recupero degli animali feriti, in particolar modo se si tratta di ungulati.

Ne è l'esempio la vicenda capitata quest'oggi sulle alture del primissimo entroterra di Finale, sul sentiero che da Verzi di Calvisio porta verso i ponti romani della Val Ponci dove, intorno alle 12.30 circa il signor Andrea ha trovato un cinghiale vivo ma, anche ad un primissimo sguardo, chiaramente impossibilitato a muoversi.

Attraverso un post sul gruppo Facebook "Sei di Finale ligure se" si è tentato da subito di informarsi sul come fare per soccorrere la bestia ferita: "Dall’una di oggi ho chiamato un po’ tutti, gli unici che mi hanno risposto sono stati quelli del 112 che mi hanno passato i Vigili del fuoco che mi hanno detto che avrebbero contattato gli organi competenti - racconta sul noto social network il signor Andrea - Dopo circa un’ora mi ha chiamato l’ 'organo competente' che mi ha detto che non essendo in centro abitato non sarebbe intervenuto".

Il tam-tam a quel punto ha funzionato con una giovane volontaria, Linda, che spontaneamente si è recata sul posto e ha vegliato l'animale fino a sera, sempre cercando di contattare qualcuno che potesse ufficialmente occuparsi del recupero del cinghiale, il quale sembrerebbe avere le gambe rotte. Vista la sua condizione, e non potendo fare molto, l’animale andrebbe a questo punto abbattuto. E qui sono sorti i problemi.