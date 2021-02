"Profumi e colori di Liguria": prosegue con un secondo episodio online la fiera multimediale di Cna Savona

Tre appuntamenti online che diventano tappe di un percorso visivo d’approfondimento: dallo stand fisico in fiera alla video intervista realizzata in azienda che svela gli spazi, gli strumenti e i segreti del mestiere artigiano. “La fiera multimediale è un’esperienza nuova che nasce dalla necessità di poter promuovere il sapere e il valore del lavoro artigiano adattandolo all’epoca Covid - spiega il direttore di Cna Savona Matteo Sacchetti - Da questa necessità è nato il nostro progetto che coniuga la più totale sicurezza anticontagio al bisogno di sostenere le attività locali, in un momento di grande crisi come quello attuale”.