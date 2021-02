Savona, Città delle donne, aderisce alla Maratona per l'Europa

Anche Savona, che di recente è diventata Città delle donne, parteciperà alla Maratona per l'Europa organizzata da Stati Generali delle Donne e Alleanza delle donne.

L'evento, che ha ricevuto il patrocinio da parte della Commissione Europea- Rappresentanza in Italia, Rai per il Sociale e Movimento Europeo Italia, e che vede come media partner Rai Radio 1, OsservatorioTuttimedia, Media Duemila, Donna in affari e Fimminatv, sarà trasmesso sul canale YouTube di Stati Generali delle Donne (CLICCA QUI) e anche sui social dei Media Partner.