Covid e riaperture, per la dottoressa Valle la ricetta è una sola: "Vaccinare di più e meglio"

"Dobbiamo vaccinare di più e meglio. Dobbiamo vaccinare i giovani, anche con una sola dose, come stanno facendo nel Regno Unito, ed estendere a tappeto, per riprendere a vivere. Solo così il paese rialzerà la testa; solo la velocità spiazzerà il virus". È questo il pensiero della dottoressa Caterina Valle, responsabile della struttura di microbiologia e virologia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Solo così si potrà proteggere il cuore del Paese: scuole e attività - prosegue la dottoressa Valle - Solo così si potrà tornare gradualmente alla normalità, come si sta facendo in UK dopo aver chiuso seriamente e vaccinato 18 milioni di persone. Aprire i bar, i ristoranti, gli alberghi, i teatri, le palestre. Noi vogliamo vivere, per quanto possibile in sicurezza, non sopravvivere con continue aperture a singhiozzo".