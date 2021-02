Allarme fuga di gas in via Istria a Savona: evacuato un piano di una palazzina

Intervento di una squadra dei Vigili del fuoco dalla Centrale di Savona a causa di un allarme per un forte odore di fumo, di bruciato e di gas in una palazzina di via privata Istria, nel capoluogo.

L'allarme è stato diramato prima delle 19.30 e all'arrivo dei Vigili del fuoco gli occupanti del terzo piano sono stati fatti allontanare preventivamente.

Fortunatamente prima delle 20 il problema era già rientrato e la situazione è tornata alla normalità senza persone ferite, ustionate o intossicate dai fumi.