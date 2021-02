Pallavolo femminile Under 19: Vitrium & Glass Carcare ha la meglio sulle avversarie albisolesi

Campionato territoriale Liguria Ponente U 19 Femminile girone A: sabato 27 febbraio nel palazzetto di Via del Collegio di Carcare è andata in scena la seconda giornata che ha visto fronteggiarsi a Vitrum & Glass Carcare e l'Albisola Pallavolo Bianca.

Le Biancorosse allenate da Mr. Fazio conquistano altri 3 punti proiettandosi in testa alla classifica provvisoria con un netto 3/0 , 25/18 - 25/20 - 25/16 sono i parziali che permettono alle ragazze Carcaresi di chiudere la pratica in poco più di un'ora.

Le ospiti dal canto loro, pur impegnandosi , non riescono a reggere l'impatto degli attaccanti di casa nemmeno quando il Mr. Carcarese fa girare anche le ragazze della panchina, che rispondono da far loro "presente" non facendo rimpiangere le titolari .

"Una vittoria che racconta il grande impegno profuso da tutte le atlete durante gli estenuanti allenamenti settimanali, tradotti poi in ottime prestazioni - è il commento del Presidente Lorenzo - che coglie l'occasione per evidenziare in casa Carcare, il buon iniziale andamento del settore giovanile. Anche il gruppo maschile - continua il Presidente - è in continua crescita e, anche se iniziale fase di campionato, le squadre ricoprono la testa dei loro gironi. Siamo tutti consapevoli che siamo all'inizio e che il cammino è lungo e pieno di imprevisti, ma questo non ci scoraggia".