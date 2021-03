Adeguamento degli impianti, Italiana Coke: "Prendiamo atto della sentenza con sorpresa"

Quest'oggi il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale della Provincia di Savona condannando Italiana Coke S.r.l in via definitiva ad adeguarsi alle prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, con l’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili in materia ambientale.

“Pur continuando ad essere persuasa delle ragioni che la hanno mossa a ricorrere, l'azienda - commenta l’ad di Italiana Coke Paolo Cervetti - prende atto con qualche sorpresa della sentenza, di cui non ha ancora potuto leggere la motivazione. Tuttavia, come sempre ha fatto, Italiana Coke si adeguerà alle prescrizioni, che gravano su una condizione già resa difficile sia dal concordato sia dalle difficoltà economiche dei mercati a causa della pandemia".

"Sarà tuttavia necessaria - proprio stante la lettera dell’Aia e le criticità già rilevate - la definizione di dettaglio degli interventi e delle correlate tempistiche con gli Enti preposti, sia per definire i necessari elementi progettuali che per renderne compatibili i tempi con l’attività produttiva e con la nota impossibilità della società di ricorrere al credito” conclude l'ad Cervetti.