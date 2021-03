Incidente sulla A10, riaperta l'autostrada in entrambi i sensi di marcia

Riaperta in maniera ridotta in entrambi i sensi di marcia l'autostrada A10. L'arteria era stata chiusa al traffico dopo l'incidente tra due tir accaduto nella giornata di ieri nel tratto compreso tra Ceriale e Albenga in direzione del Confine di Stato.

Il sindaco di Borghetto Giancarlo fa il punto della situazione: "Sul territorio comunale la situazione è quasi tornata alla normalità. Si registrano ancora alcuni residuali rallentamenti sulla via Aurelia in direzione Ceriale, soprattutto all'altezza con l’intersezione con il lungomare di Loano, dal passaggio a livello che sono comunque gestiti dalla Polizia Locale".

Per quanto riguarda l'autostrada, sono segnalare code e rallentamenti nel tratto Spotorno-Ceriale (luogo dell’incidente) ma nessuna grave criticità. "L’emergenza delle ultime ore è terminata" conclude il primo cittadino Canepa.