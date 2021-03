Incidente tra tir sulla A10: un morto e un ferito grave. Viabilità paralizzata (FOTO e VIDEO)

Una persona deceduta. L'altra ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. E' questo il bilancio dell'incidente accaduto nel pomeriggio di ieri lungo l'autostrada A10 nel tratto compreso tra Ceriale e Albenga in direzione del confine di Stato.

Come riportato dalla nostra redazione, il sinistro ha coinvolto due mezzi pesanti. Nello scontro ha perso la vita Mykola Bilonohov, un 53enne di origine polacca. Sul posto hanno operato i militi della Croce Bianca di Albenga, l'automedica Sierra 4, i Vigili del fuoco, l'elisoccorso "Grifo", il personale autostradale e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il sinistro ha paralizzato la viabilità nel ponente savonese. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, il tratto autostradale tra Borghetto e Albenga è stato chiuso al traffico con il conseguente dirottamente dell'intera viabilità lungo la via Aurelia.

Numerosi i disagi con lunghe code che hanno condizionato anche i trasporti sanitari. Nel tardo pomeriggio di ieri e durante la notte, parecchie ambulanze hanno riscontrato problematiche lungo le arterie ponentine. Fino alle ore 5 di questa mattina i vigili del fuoco hanno presidiato il luogo dell'incidente.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato uno dei due camionisti a perdere il controllo del mezzo, invadendo l’altro senso di marcia. Il veicolo pesante si è abbattuto trasversalmente, paralizzando il traffico nelle due direzioni.

Pochi minuti fa è stato riaperto il tratto autostradale da Albenga in direzione Genova. Ancora chiuso il tratto Borghetto-Albenga verso il Confine di Stato.