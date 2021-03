Finale, perde il controllo dell'auto e si cappotta: 37enne di Ovada in codice giallo al Santa Corona

Brutto incidente intorno alle 22.50 di ieri sera, 7 marzo, a Finale Ligure in via Calvisio nel rione di Pia, all'altezza dell'incrocio con via Bolognani, dove una donna di 37 anni residente a Ovada ha perso, per cause ignote, il controllo dell'auto a bordo della quale stava procedendo in direzione dei monti andando a urtare violentemente i muretti laterali alla careggiata e finendo per cappottarsi al centro della carreggiata.