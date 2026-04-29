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Cronaca | 29 aprile 2026, 13:08

Savona, lutto per la scomparsa di Carmelo Cusumano

Operaio metalmeccanico, fu iscritto al circolo della FGCI Stefano Peluffo e poi alla sezione del PCI Ugo Piero

Savona, lutto per la scomparsa di Carmelo Cusumano

Savona piange la scomparsa di Carmelo Cusumano. 

In passato operaio metalmeccanico nell'ex stabilimento di Corso Colombo Servettaz-Basevi in seguito poi acquistata dalla Mammut che cedette a sua volta con la nascita della Metalmetron. 

Impegnato attivamente in politica, fu iscritto al circolo della Federazione Giovani Comunisti Stefano Peluffo e poi alla sezione del Partito Comunista Italiano Ugo Piero.

Negli anni 80 dette vita ad una attività nel settore pubblicitario.

"Ti porterò sempre nel cuore e ricorderò sempre il nostro viaggio meraviglioso del luglio 1974 in Unione Sovietica con la delegazione della FGCI di Savona di cui facevamo parte io, te, Maria, Ornella, Chicca, Daniela, Renato. Che ti sia lieve la terra" lo ricorda un amico sui social a cui hanno fatto seguito molteplici messaggi di cordoglio da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo. 

L'ultimo saluto si è tenuto questa mattina nel cimitero di Zinola.

Luciano Parodi

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