Savona, lutto per la scomparsa di Carmelo Cusumano

Impegnato attivamente in politica, fu iscritto al circolo della Federazione Giovani Comunisti Stefano Peluffo e poi alla sezione del Partito Comunista Italiano Ugo Piero.

"Ti porterò sempre nel cuore e ricorderò sempre il nostro viaggio meraviglioso del luglio 1974 in Unione Sovietica con la delegazione della FGCI di Savona di cui facevamo parte io, te, Maria, Ornella, Chicca, Daniela, Renato. Che ti sia lieve la terra" lo ricorda un amico sui social a cui hanno fatto seguito molteplici messaggi di cordoglio da parte di chi aveva avuto il piacere di conoscerlo.