Albenga, allarme truffa via WhatsApp: finti tecnici dei cassonetti chiedono accesso alle case

Il Comune di Albenga informa la cittadinanza in merito a un possibile tentativo di truffa segnalato da alcuni cittadini, che hanno ricevuto tramite WhatsApp un messaggio relativo a presunti “rilievi tecnici” sui cassonetti, con richiesta di accesso alle abitazioni private.

Insospettiti dal contenuto del messaggio, alcuni utenti hanno prontamente contattato il proprio amministratore di condominio e, successivamente, segnalato il caso alla Polizia Locale di Albenga, che si è immediatamente attivata chiedendo chiarimenti a Sat.

A seguito delle verifiche, Sat ha smentito categoricamente di stare svolgendo l’attività indicata nel messaggio, precisando di non aver incaricato alcun soggetto di effettuare sopralluoghi o rilievi nelle abitazioni private. L’azienda ha inoltre ribadito che non consegna a domicilio dotazioni, non effettua controlli né sopralluoghi presso proprietà private e che le modalità di contatto riportate nel messaggio non corrispondono in alcun modo a quelle ufficialmente utilizzate per comunicare con condomini o singoli utenti.

"Invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione a comunicazioni sospette ricevute tramite WhatsApp o altri canali informali, soprattutto quando prevedano richieste di accesso alle abitazioni o contatti con soggetti non chiaramente identificabili”, commentano dal Comune di Albenga. “Ringraziamo i cittadini che hanno prontamente segnalato l’accaduto e ricordiamo che, in casi analoghi o in presenza di dubbi, è fondamentale non fornire informazioni personali, non consentire accessi a sconosciuti e rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire possibili truffe e tutelare la sicurezza della comunità".