Assemblea provinciale PD, Righello si dimette da presidente: "Il mio contributo non ha inciso in modo significativo"

"Le dimissioni del Segretario Nicola Zingaretti rappresentano solo l'ultimo atto di un partito in grandissima difficoltà politica ed in preda a conflitti interni permanenti. Siamo percepiti come 'quelli del palazzo', capaci certo di gestire le istituzioni, sia quelle nazionali ed europee, sia sui territori, ma che hanno trasformato questo in un fine e non in un mezzo per migliorare la vita delle persone, segnando un appiattimento che aimè allontana tanti che avrebbero necessità di una rappresentanza politica". Si apre così la nota con la quale Mauro Righello annuncia le proprie dimissioni da presidente dell'assemblea provinciale del Partito Democratico.