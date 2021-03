Politica |

Savona 2021, Di Tullio "sta" con Santi: "Go Piero go. Se il populismo gentile vince contro i 'puzzoni chic' può essere un bene"

L'ex vicesindaco della giunta Berruti non le manda a dire soprattutto al candidato del Pd Marco Russo ma anche a Dario Amoretti

"Se il populismo gentile vince contro i "puzzoni chic" di destra e di sinistra può essere solo un bene". Sono chiare le parole utilizzate dall'ex vicesindaco Livio Di Tullio su Facebook a favore dell'attuale assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che proprio sui social sabato scorso ha lanciato un sondaggio ai savonesi in merito al fatto "che molti mi hanno chiesto di candidarmi come sindaco di una lista civica". "Piero Santi pubblica sulla sua bacheca un "auto sondaggio". In breve raccoglie più di 700 likes e commenti quasi tutti positivi. Il post dell'' 'auto sondaggio', condiviso in altre bacheche, riscontra ovunque pareri positivi. La domanda è semplice: se mi candido a Sindaco e faccio una lista civica mi votereste? Pur volendo far tutte le tare possibili il risultato è uno straordinario successo per molte ragioni. E dovrebbe far riflettere molto" ha specificato Di Tullio nel post. "In attesa ( temo inutile perché non ci sarà) della riflessione del Centro sinistra cittadino e del loro Candidato Sindaco, non resta altro da dire che "go Piero, go" ha proseguito l'ex vicesindaco della giunta Berruti. Con un attacco neanche velato al candidato sindaco del Pd e dei partiti di centrosinistra Marco Russo e forse anche a Dario Amoretti, tra i nomi papabili del centrodestra. Di Tullio alla nostra redazione qualche settimana fa aveva definito il Patto per Savona una noia mortale sperando che sia meglio ascoltato dal vivo (Leggi QUI)

Luciano Parodi

