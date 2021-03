Politica |

Savona 2021, Santi "lancia" un sondaggio ai cittadini: "Molti mi hanno chiesto di candidarmi alla carica di sindaco"

L'assessore ai lavori pubblici prova a smuovere le acque in un centrodestra che con il rinvio delle elezioni pare aver rallentato le trattative

"Molti di voi mi hanno chiesto di candidarmi alla carica di sindaco con una lista civica che rappresenti gli interessi di Savona. Chiedo a voi che mi avete sempre sostenuto in questi anni non certo facili un consiglio, un parere e una opinione in merito". L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi pare voglia dare, con questo sondaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, una specie di "sveglia" a Cambiamo e ai partiti di centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali di Savona che saranno quasi certamente rinviate ad ottobre. Da tempo Santi avrebbe accettato di non candidarsi in cambio del ruolo di vicesindaco e di una savonesità del candidato a primo cittadino e dei membri della lista, ma la situazione di stallo soprattutto in Cambiamo pare abbia smosso in lui la voglia di uscire forse allo scoperto chiedendo proprio ai cittadini di avere un riscontro, forte anche del suo consenso elettorale (significativi i 225 commenti sotto il suo post in un'ora di pubblicazione). Sicuramente il rinvio delle amministrative ha rallentato tutti i tavoli delle trattative nel centrodestra con il nome di Dario Amoretti che rimane sì in ballo, anche se il mancato appoggio di un'area moderata del centrosinistra non lo convince.

Luciano Parodi

