A10 chiusa nelle notti dell'11 e 12 marzo tra i caselli di Borghetto e Albenga

Per consentire gli interventi di rimozione del cantiere presente al km. 78+000 dell'autostrada A10, installato per il ripristino dei danni dovuti al sinistro dello scorso 4 marzo (leggi QUI), sarà chiusa la tratta Borghetto S.S. — Albenga e Albenga — Borghetto S.S. in orario notturno (dalle 22:00 alle 06:00) secondo il seguente programma: