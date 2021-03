Ceriale, schianto tra due tir sull'Autofiori: muore una persona, un'altra è grave (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO 18.30 : traffico sempre bloccato tra Albenga e Ceriale, sulla via Aurelia ma anche lungo la via Romana.

AGGIORNAMENTO 17.49 : è stato aperto un varco tra le due carreggiate per consentire il deflusso delle auto in coda. Presente sul luogo dell'incidente anche la Polizia.

---

Violento impatto tra due autoarticolati sull'Autostrada dei Fiori, all'altezza di Ceriale, in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l'automedica Sierra 4 e i Vigili del fuoco. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche l'elisoccorso "Grifo".

Secondo quanto riferito, una persona ha perso la vita mentre un'altra è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il traffico è paralizzato: chiuso il tratto di A10 tra i caselli di Borghetto e Albenga in entrambe le direzioni con code che si stanno formando sia in autostrada ma anche sulla via Aurelia dove la circolazione viene deviata. Uno dei due veicoli, un'autocisterna, ha inoltre anche sparso del liquido sull'asfalto.