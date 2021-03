Borghetto Santo Spirito: attivo da lunedì prossimo il nuovo centro vaccinale

Spiega l'andamento delle procedure organizzative il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa: "Nella giornata odierna sono proseguiti i lavori di allestimento e pulizia in modo da consegnare i locali nelle migliori condizioni per consentire le operazioni vaccinali. Ringrazio l’azienda Rocket Way per aver messo gratuitamente a disposizione una rete wi-fi per le operazioni di registrazione degli utenti.