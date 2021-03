Vaccini, Arboscello (Pd): "Il piano regionale è un fallimento, Toti chieda scusa a medici e cittadini"

"Il piano vaccinale in Liguria fa acqua da tutte le parti, come stiamo denunciando da settimane. La Regione Liguria è terz’ultima in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle disponibili, significa che ogni 100 dosi disponibili, 30 non vengono utilizzate. Alcune settimane fa, il Presidente Toti, rispondendo ad una mia Interrogazione sul tema, aveva assicurato che, con l’aumentare dell’approvvigionamento, le dosi di scorta sarebbero sensibilmente diminuite. Questo non è avvenuto". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Una situazione inaccettabile - prosegue Arboscello - I dati dimostrano che il personale sanitario non è ancora stato completamente vaccinato e la seconda fase di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e impiegati nei tribunali, invalidi e persone a rischio, procede a rilento. Mentre nelle altre Regioni italiane questa fase sta volgendo al termine, in Liguria non si riesce a partire, con problemi anche nelle prenotazioni".

"Dopo le proteste dei cittadini, il Presidente Toti, invece di prendersi la responsabilità di questo fallimento, ha polemizzato e mancato di rispetto ai Medici di medicina generale, addossando su di loro criticità che invece sono in capo alla Regione. Dopo il Governo, un nuovo capro espiatorio. Ma la responsabilità di questi disagi è tutta della politica sanitaria regionale, come dimostra il confronto dei dati con le altre Regioni italiane. La Giunta Toti corra velocemente ai ripari e chieda scusa ai Medici di medicina generale e a tutti i cittadini liguri" conclude l'esponente regionale dem.