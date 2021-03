Abbruciamenti: ad Albenga emesse 2 denunce e 2 sanzioni amministrative negli ultimi mesi

Continua l’attività dell’ufficio tutela del territorio della Polizia Locale di Albenga relativa al controllo e verifica sugli abbruciamenti.

L’iniziativa ha preso il via anche per dare una risposta alle segnalazioni provenienti dai comitati dei cittadini di controllo del vicinato particolarmente sensibili sulla tematica.

Il bilancio degli ultimi mesi vede:

- 2 persone identificate e sanzionate sulla base del regolamento di polizia rurale e del T.U. ambientale del 2006 e ulteriori modifiche,

- 2 persone denunciate per aver smaltito prodotti della propria azienda agricola bruciandoli

La Polizia Locale ricorda in particolare che sulla base delle disposizioni in vigore non è possibile bruciare prodotti provenienti dalla produzione agricola che, invece, devono essere smaltiti in discarica.

È possibile bruciare esclusivamente paglia, piccoli sfalci e rami relativi a potature con cumuli non superiori ai 3 metri cubi.

Afferma l’Assessore all’agricoltura Silvia Pelosi: “La tutela ambientale è particolarmente importante per la nostra Amministrazione, per questo, in accordo con le associazioni di categoria con le quali collaboro e mi confronto costantemente, stiamo discutendo i termini per apportare le opportune modifiche al regolamento di polizia rurale, che sarà completato a breve e che disciplinerà in maniera ancor più chiara questa materia che, lo ricordiamo, è già normata a livello nazionale.”

Afferma l’assessore Mauro Vannucci: “Questa attività rientra a pieno titolo nel concetto di sicurezza dei cittadini come forma di tutela della loro salute. Un controllo su tali sconsiderati abbruciamenti, che a volte possono costituire, per i materiali combusti, un vero e proprio pericolo ambientale, costituisce una vera e propria garanzia per il proprio benessere, anche sotto il profilo della qualità della vita.”