Titanio sul Beigua e impianto Tmb a Scarpino, il PCI: "Almeno l’acqua del Mar Ligure rimarrà pubblica?"

A lanciare l'allarme in una nota è il PCI ligure, che poi sottolinea una "morsa" di privatizzazioni all'interno della quale sarebbe costretta la nostra regione: " Da un lato il sindaco Bucci lancia come una vittoria l’avvio dei lavori per il nuovo impianto Tmb a Scarpino, un progetto in ballo da anni che ha accumulato notevoli ritardi; progetto in cui l’azienda comunale Amiu è stata ovviamente esclusa. Dopo l’accentramento degli appalti rifiuti nel Tigullio e dopo l’ennesimo fallimento degli obiettivi sulla differenziata, strizzando l’occhio a Iren, la privatizzazione totale della gestione rifiuti sembra sempre più vicina ".

"Dall’altro lato, Toti ha dato il permesso alla Compagnia Europea per il Titanio di effettuare, per 3 anni, operazioni di ricerca, che non possono che preannunciare una miniera, sul Parco Naturale del Beigua - aggiungono dal Partito Comunista - 9 mila ettari di natura incontaminata fiore all’occhiello della nostra Regione. E così il Beigua potrebbe fruttare quasi mezzo miliardo di euro, di certo non per i Liguri che in cambio perderebbero l’inestimabile parco naturale, il più grande della regione. Ed ecco come in pochi giorni Genova e la Liguria ricevono un ulteriore calcio, questa volta su ambiente e rifiuti".

"A questo punto ci chiediamo se almeno l’acqua del Mar Ligure rimarrà pubblica" concludono dal PCI.