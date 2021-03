Albenga: stamattina i primi vaccini all'Auditorium San Carlo (FOTO e VIDEO)

Si chiama Franco Robasco, compirà 69 anni a maggio e nello scandire il suo cognome sottolinea con orgoglio le sue origini piemontesi. Lui è il primo vaccinato "Under 80" nel nuovo point allestito all'Auditorium San Carlo di Palazzo Oddo nel centro di Albenga.

Noi di Savonanews siamo rimasti accanto Robasco nei 20 minuti di protocollo durante i quali si verificano gli eventuali effetti collaterali. L'uomo, seduto su una delle poltroncine rosse dell'auditorium, ha sottolineato non soltanto di stare fisicamente bene ma che anche il momento della puntura è del tutto indolore.

Ricordiamo infatti che da oggi, con orario 9-12 e 15-18, è attivo questo secondo centro vaccini ingauno che va ad affiancarsi alla tensostruttura di Campolau (riservata ancora a Over 80 e Over 90).

Questo punto è stato allestito dagli stessi medici di medicina generale in sinergia con personale della Asl 2 e della locale Croce Bianca.

Il sindaco Riccardo Tomatis (qui di seguito la videointervista), nel tenere a battesimo la struttura insieme al Presidente della Fondazione Oddi dottor Roberto Pirino, ha ricordato l'importanza del vaccino come principale risorsa per uscire dal Covid-19.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che in quanto medico inizierà a vaccinare i suoi pazienti nel pomeriggio di oggi: “È iniziata questa mattina la campagna di vaccinazione dei medici di famiglia all’Auditorium San Carlo. Ad Albenga rimangono attivi due punti di vaccinazione cioè quello presso la Tensostruttura in Regione Campolau gestito completamente dall’Asl e messo a disposizione dal Comune e quello all’Auditorium San Carlo in via Roma gestito dai medici di famiglia in collaborazione con l’Asl che ha messo a disposizione il proprio personale per rendere tutto più agevole e più veloce”.

“Sono soddisfatto del fatto che ad Albenga ci siano due punti di vaccinazione e che i medici di famiglia abbiano trovato una sede idonea gestita grazie alla collaborazione con l’Asl. È importante che gli Albenganesi abbiano la possibilità di vaccinarsi nel proprio comune".

“La vaccinazione è la via d’uscita da questa situazione che è ancora molto difficile, per questo rivolgo un invito a tutti a vaccinarsi aspettando ovviamente il proprio turno, ma senza nessun timore - conclude il primo cittadino - Nella mia qualità di Presidente del Distretto Socio - Sanitario albenganese ci tengo a ringraziare tutti i medici di famiglia che hanno aderito alla campagna vaccinale ed il personale sanitario e non che, ogni giorno, è impegnato nella lotta contro il Coronavirus".