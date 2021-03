Pietra, il centro ictus del Santa Corona si aggiudica il premio "ESO-Angels Stroke Award"

“L’ospedale Santa Corona ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale “ESO-Angels Stroke Gold Award” dedicato alle migliori strutture nel campo del trattamento dell’ictus ischemico e il suo “Centro Ictus”, riferimento per tutto il ponente ligure per questa cruciale patologia tempo-dipendente, si conferma essere un’eccellenza a livello europeo" commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"I complimenti miei personali e di tutta la mia amministrazione alla dottoressa Tiziana Tassinari, direttrice del Centro di Neuroscienze “E. Tartarini” e a tutto il suo gruppo, dai medici al personale infermieristico, ai tecnici, agli operatori sociosanitari e al personale amministrativo per la loro professionalità e per il loro impegno che hanno permesso di raggiungere questo livello di eccellenza europea e di mantenerlo anche durante il periodo di emergenza per la pandemia da Covid" continua.

"Un premio meritato, conferito all’interno di progetto promosso dall’European Stroke Organization e che certifica l'inserimento della stroke unit del nosocomio pietrese nel network di eccellenza nella cura dell'ictus che raggruppa gli ospedali "stroke-ready" di tutta Europa, uno dei quali è il Santa Corona. Un risultato davvero importante di cui essere contenti e orgogliosi, frutto di un lavoro multidisciplinare quotidiano che coinvolge anche altri reparti e che riconosce una volta di più l’eccellenza del Santa Corona e del suo DEA di II livello, realtà che non mi stancherò mai di difendere in ogni occasione e in tutte le sedi, oggi come Sindaco, ieri come consigliere regionale" conclude De Vincenzi.