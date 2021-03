Savona, via ai vaccini dei medici di famiglia agli under 69 nell'ex asilo di via Brilla (FOTO e VIDEO)

Sono scattate da questa mattina alle 9 spaccate le somministrazioni del vaccino Astrazeneca alla fascia 18-69 anni nell'ex asilo di via Brilla a Savona nel quartiere di Zinola.

Ad essere coinvolto il personale scolastico, le forze dell'ordine, la protezione civile e i pazienti fragili e ultrafragili che sono stati prenotati dai loro medici di famiglia.

Nessun assembramento questa mattina davanti all'entrata dello stabile in via Nizza, con i quattro camici bianchi savonesi (Pierluigi Calvi, Renato Gozzi, Maurizio Morciano e Mauro Panaro, nel pomeriggio si alterneranno con altri 4 medici) che sono stati pronti a partire con la vaccinazione.

È prevista la somministrazione di 280 vaccini al giorno e per oggi erano stati prenotati 140 pazienti, solo una ventina avevano deciso di rinunciare dopo che un lotto del vaccino Astrazeneca era stato ritirato dall'Aifa.

Nella struttura al primo piano ci sono i bimbi della scuola materna Guala, da lì la protesta dei genitori preoccupati per l'incolumità dei loro figli. Inoltre si era aperto lo scontro politico da parte del presidente del consiglio comunale e segretario regionale dello Smi Renato Giusto e del M5S Savona, che avevano puntato il dito contro l'amministrazione e l'Asl2 per via della scomodità della zona.

"Non abbiamo riscontrato nessun problema. L'organizzazione è stata ottima - spiega il medico di famiglia, dottor Renato Gozzi - Le persone vaccinate non hanno fatto nessun accenno sul fatto che ci possa essere una correlazione tra le persone decedute e il vaccino. Un collegamento tra l'altro, secondo la mia personale opinione, tutto da dimostrare. Erano tranquille. Hanno esposto le solite domande che si fanno in occasione di altri vaccini: se può venire una reazione febbrile e nel caso come comportarsi. Siamo stati messi nelle condizioni per lavorare bene".

"Ho parlato con gli operatori e i primi vaccinati che hanno espresso soddisfazione per l'organizzazione: spazi adeguati e dedicati alle varie fasi della vaccinazione, ingressi in entrata e uscita separati (diversi da quelli della scuola materna e su un'altra strada) e possibilità di parcheggio" il commento del sindaco Ilaria Caprioglio che ha effettuato un sopralluogo con il dirigente Walter Ziliani.

"La sede di via Brilla, proposta dalla nostra amministrazione comunale, è stata ritenuta la più idonea da Asl2 per vaccinare un numero massimo giornaliero di 280 persone. In tal modo possiamo anche garantire il proseguo dell'attività sportiva alle 22 associazioni, per un totale di circa 2000 bambini e ragazzi, che usufruiscono del Palazzetto dello Sport (14 associazioni per un totale di 1235) e del Palatrincee (665 per 8 associazioni). La scelta di via Brilla operata da Asl 2 è avvenuta a seguito di sopralluoghi in altri spazi proposti dalla nostra amministrazione comunale. In questo periodo di emergenza sanitaria prosegue la fattiva collaborazione con Asl 2 al fine di tutelare la salute pubblica" conclude la prima cittadina savonese.

Il sindaco ha anche specificato che gli accessi per i pazienti e per i bambini dell'asilo sono separati così da garantire una totale sicurezza.

Quest'oggi le somministrazioni hanno preso il via anche al centro anziani di via Ticino a Borghetto Santo Spirito, all'Auditorium San Carlo di via Roma a Borghetto e a Millesimo al palazzetto di piazza Pertini.

I centri salute inizieranno anche a Cairo, a Finale Ligure nella tensostruttura all'esterno di Finale Salute, a Pietra Ligure all'esterno di Pietra Medica e ad Alassio nella tensostruttura di Alassio Salute.

Proseguono intanto le vaccinazioni degli over 80 al Palacrociere di Savona, a Finalborgo, ad Albenga e a Cairo Montenotte.