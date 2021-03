Urbe, occhi puntati su sviluppo turistico ed economico: l'amministrazione avvia diversi cantieri

Entro marzo saranno poi presentate le richieste di contributo per tre progetti importanti sia per il recupero di manufatti storici sia per migliorare la qualità dei sentieri: restauro cappella della Gataze, nuova passerella sul rio Rosto e ristrutturazione area picnic del Faiallo.

Diversi gli interventi che la giunta Antoci metterà in cantiere per garantire una maggiore sicurezza del territorio, a cominciare dai lavori per la revisione dell’argine dell’Orba in frazione Martina, grazie ad un finanziamento di circa 600 mila euro, fino a diverse piccole opere (asfaltatura delle vie secondarie, rifacimento cordoli e ringhiere del ponticello in via Dano e del muro di sostegno in via Vassuria, intervento su cedimento sede stradale in via Ravugna), mentre si sono appena conclusi i lavori per il cappotto termico della scuola di Campè e, nel corso dell'estate, verrà effettuata la revisione del tetto. Ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria del municipio.

Novità importanti sono però quelle legate al centro storico di Olba San Pietro: l'amministrazione nel 2015 aveva presentato richiesta per ottenere un contributo volto al recupero del borgo. Nei giorni scorsi è stata deliberata a favore del piccolo centro la cifra di 1 milione e 700 mila euro il quale, se confermato, porterà all'inizio dei lavori nel 2022.

Il Comune ha poi attivato, in ambito welfare, due bandi: uno per il sostegno alle imprese, soprattutto quelle che hanno subito danni economici per la pandemia, e un secondo, ma non meno importante, per il contributo all’acquisto di computer/tablet per i ragazzi che devono seguire le lezioni in Dad.