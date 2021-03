Coronavirus: cala il tasso di positività in regione (7,09%)

Numero identico, 62 per ciascuna Asl, per quanto riguarda i positivi in Asl 1 e Asl 2 mentre a Genova sono stati 181 e a Spezia 37. Sono 12 i morti , tra il 3 marzo e ieri.

Ospedalizzati 635 (+3); 65 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 119 (-6); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 115 (+3); 12 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 144 (-); 16 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 58 (+3); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 76 (+1); 7 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 44 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 73 (+2); 7 (-) in terapia intensiva