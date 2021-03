Celle in lutto per la scomparsa del "papà" delle giostre Giovanni Lagorio. Era conosciuto e stimato da tutti per la sua gentilezza e affabilità nella gestione insieme alla moglie dei giochi presenti sulla passeggiata cellese.

Diverse generazioni ricordano infatti quel signore che tanto li ha fatti divertire da bambini. Aveva 80 anni e lascia la moglie Pinuccia, la figlia Loredana, Manuel, Melissa, Andrea, il fratello Francesco ed i parenti tutti. Il funerale è stato celebrato lo scorso lunedì 15 marzo nella chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo a Celle.

Il figlio Danilo nel 2018 all'età di 55 anni aveva perso la vita a causa di un malore improvviso alle Manie di Finale Ligure, mentre stava partecipando alla "Voltage", esibizione riservata alle e-bike, lungo un sentiero della '24h di Finale'.

"Ora sono insieme, sorridono da lassù, il mio fratellone e il mio papà, grazie ancora" il ricordo della figlia Loredana.