Savona, biker cade e ha problemi ad una spalla: elisoccorso Drago in azione

Incidente con infortunio nella mattinata di oggi, mercoledì 17 marzo, intorno alle 11 nei boschi dell'entroterra di Savona nella zona della "Conca Verde".

Una biker ha perso il controllo della propria bicicletta cadendo e infortunandosi ad una spalla mentre si trovava sul sentiero "Passione d'agosto".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per il recupero della ragazza e i militi del 118. Vista la zona impervia è stato necessario però anche l'intervento dell'elisoccorso Drago per trasportarla al pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo.