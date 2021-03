Incidente fortunatamente non grave, attorno alle 14.30 di oggi a Savona.

Un'autovettura, facendo manovra in un parcheggio tra via Famagosta e via Santa Lucia, ha urtato un uomo di 45 anni che stava transitando con il suo scooter.

Il motociclista è caduto a terra ed è dovuto ricorrere alle cure dei militi della Croce Bianca Savonese, dopodiché è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.