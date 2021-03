L'associazione CaARTEiv saluta il Maestro Gazzano: "Il tuo cammino musicale continuerà nei cieli per allietare gli angeli"

"È giunta se pur improvvisa e malandrina l’ora di salutare con stima e melanconia il grande Maestro Egidio Gazzano e la sua Corale Montagne Verdi, con gratitudine per il suo prezioso e gentile contributo per allietare con puntuale tradizione musicale, le feste patronali e altre manifestazioni della Val Bormida". Cosi commenta in una nota Simona Bellone, presidente dell'associazione CaARTEiv.

"In particolare ricordo con commozione le serate delle Feste dell’Assunta nella parrocchia Madonna degli Angeli di Ferriera Nuova (15/8/2001), e patronale di San Rocco nella piazza del borgo di Riofreddo di Murialdo, immortalato a fine concerto, orgoglioso e sereno, con la sua Corale al completo, accanto a due centenari: Ghigo Guglielmo di Bagnasco (CN) (16/8/1997) e Lucia Barra di Almese (TO) (15/8/2000), la maestrina poetessa pluripremiata".

"Un abbraccio al cielo perché tu possa continuare il tuo cammino musicale nei cieli per allietare gli angeli - conclude - Sincere condoglianze ai suoi cari".