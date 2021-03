Loano, brucia sterpaglie e viene investito da un ritorno di fiamma: uomo trasportato al Villa Scassi

Soccorsi attivati questa mattina a Loano in via Giacomo Matteotti. Un uomo ha riportato delle ustioni in diverse parti del corpo. La dinamica è ancora in via di accertamento, ma pare sia stato investito da un ritorno di fiamma mentre stava bruciando delle sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi, l'automedica Sierra 4 e l'elicottero Grifo.

L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Villa Scassi di Genova.