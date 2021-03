Trovato in possesso di alcune mazze di ferro: 26enne marocchino denunciato ad Albenga

Ieri mattina, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del Commissariato P.S. di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso del servizio - che ha interessato i territori di Albenga ed Alassio, compreso le aree commerciali, il centro storico e quelle limitrofe alle principali fermate dei mezzi pubblici, in particolare, per Albenga, la zona di piazza del Popolo, Pontelungo e Lungo Centa - sono state identificate una trentina di persone e controllati numerosi veicoli.

Nella zona di Albenga, un uomo di 26 anni di origine marocchina, è stato trovato in possesso di alcune mazze di ferro di cui non era in grado di giustificarne il possesso. Le mazze sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria (ai sensi dell’art. 4 della L. 110/75) per possesso di oggetti atti ad offendere.

Sono stati effettuati inoltre controlli diffusi, per verificare il rispetto delle normativa sul contenimento dell’epidemia Covid. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.