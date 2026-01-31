Loano, sgombero e controlli vicino alla Chiesa delle Rolandette (FOTO)

Un intervento di sgombero e controllo di un bivacco, segnalato nei pressi della Chiesa delle Rolandette, è stato effettuato ieri a Loano. A darne notizia è il sindaco Luca Lettieri.

"Un’azione resa possibile grazie al lavoro di squadra tra Polizia Locale, Carabinieri della Stazione di Loano, coordinati dal Comandante Soro e dal Luogotenente maresciallo Vasquez e operatori di SAT Servizi, che ringrazio per la professionalità e la disponibilità - ha spiegato il primo cittadino - Il presidio costante del territorio e il rispetto delle regole sono elementi fondamentali per garantire sicurezza, decoro e vivibilità degli spazi pubblici".

"Le segnalazioni dei cittadini sono uno strumento prezioso - ha aggiunto Lettieri - aiutano l’Amministrazione e le forze impegnate sul campo a intervenire in modo tempestivo e mirato. Collaborare significa prendersi cura, insieme, della nostra città".