Albisola e la Croce Verde in lutto, è scomparso Remo Moretti

Un nuovo lutto colpisce la Croce Verde di Albisola Superiore.

Dopo la morte a 90 anni dello storico Volontario e poi Socio Benemerito dal 2013 Pierluigi Griffero, iscritto come volontario nel 1975 e Direttore dei Servizi per tre volte dal 1978 al 1983, dal 1992 al 1994 e dal 2000 al 2002, la pubblica assistenza albisolese piange la scomparsa di Remo Moretti a 84 anni.

Entrato in Croce nel 1972, consigliere dal 1979 al 1989, fu uno storico orefice e orologiaio e ha gestito il suo omonimo negozio per anni in Corso Ferrari.

"Ci stringiamo al dolore della famiglia" scrive la Verde.

"Grande uomo, ispiratore di ideali, da cui imparare a vivere in armonia e serenità ed a fare i consiglieri di una associazione come la Croce Verde. Grazie Remo" le parole dello storico presidente Vilderio Vanz.