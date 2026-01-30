 / Cronaca

Cronaca | 30 gennaio 2026, 14:24

Albisola e la Croce Verde in lutto, è scomparso Remo Moretti

Storico orefice e orologiaio, fu consigliere della pubblica assistenza albisolese dal 1979 al 1989

Un nuovo lutto colpisce la Croce Verde di Albisola Superiore.

Dopo la morte a 90 anni dello storico Volontario e poi Socio Benemerito dal 2013 Pierluigi Griffero, iscritto come volontario nel 1975 e Direttore dei Servizi per tre volte dal 1978 al 1983, dal 1992 al 1994 e dal 2000 al 2002, la pubblica assistenza albisolese piange la scomparsa di Remo Moretti a 84 anni.

Entrato in Croce nel 1972, consigliere dal 1979 al 1989, fu uno storico orefice e orologiaio e ha gestito il suo omonimo negozio per anni in Corso Ferrari.

"Ci stringiamo al dolore della famiglia" scrive la Verde.

"Grande uomo, ispiratore di ideali, da cui imparare a vivere in armonia e serenità ed a fare i consiglieri di una associazione come la Croce Verde. Grazie Remo" le parole dello storico presidente Vilderio Vanz.

Luciano Parodi

