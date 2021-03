Anche Mallare ricorda le vittime del Covid, il sindaco Astiggiano: "Un segnale di fiducia e solidarietà da trasmettere ai cittadini"

Oggi, 18 marzo 2021, è la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Anche il comune di Mallare ha aderito all'iniziativa.

"Testimoniare il nostro essere uniti, senza distinzioni di appartenenza geografica e politica, è, più che mai in questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale, un segnale importante di fiducia e solidarietà che quale sindaco intendo trasmettere a tutti i cittadini" spiega il sindaco di Mallare Flavio Astiggiano.

"E' per questo, e per testimoniare l'unità dei sindaci nel fare fronte alla delicata situazione che stiamo vivendo, che questa mattina alle ore 11 ci siamo ritrovati davanti ai rispettivi municipi, indossando la Fascia Tricolore, per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera Italiana esposta a mezz'asta" conclude il primo cittadino Astiggiano.