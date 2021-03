Anche il comune di Cengio ha accolto l’invito del Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, raccogliendosi nel minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime del Coronavirus, oltre 100.000 in Italia e 3.769 in Liguria, in occasione della prima giornata nazionale in memoria dei morti per l'epidemia.

La cerimonia simbolica si è tenuta questa mattina alle ore 11 davanti al palazzo comunale.