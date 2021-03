Giornata in ricordo delle vittime del Covid: un minuto di silenzio in piazza Sisto a Savona (FOTO e VIDEO)

Un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime del Coronavirus, 103mila in Italia e 3.768 in Liguria in occasione della giornata nazionale in memoria dei morti per l'epidemia.

Quest'oggi alle 11.00 in tutti i comuni italiani bandiere a mezz'asta e 60 secondi di raccoglimento per non dimenticare chi ha perso la vita.

A Savona il sindaco Ilaria Caprioglio in piazza Sisto davanti al palazzo comunale insieme al Prefetto Antonio Cananà, al Questore Giannina Roatta e al Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto Francesco Cimmino, si sono uniti nel minuto di raccoglimento.