Pieve di Teco, lotta al degrado: obbligo di bottiglietta d'acqua per i padroni dei cani, scatta l'ordinanza del sindaco Alessandri

Nuove disposizioni comunali in materia di comportamento da parte dei proprietari e-o detentori di cani nei luoghi e aree aperte al pubblico. Il sindaco di Pieve di Teco, Alessandro Alessandri, con ordinanza n°5 del 12 marzo scorso ha disposto per i proprietari e-o detentori di cani il divieto di condurre i cani in luoghi e aree pubbliche senza guinzaglio nonché è vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico le deiezioni depositate dagli animali durante le passeggiate.

Per motivazioni di carattere igienico-sanitario sono sempre vietate le deiezioni da parte dei cani nelle adiacenze delle scuole, esercizi pubblici e commerciali. Questa ordinanza conferma il divieto di condurre nelle aiuole e spazi verdi presso piazza Ricci, il parco giochi sito in via L. Eula, e presso i giardini della Croce Rossa di via O. Manfredi. La violazione dell'ordinanza comporta la relativa sanzione amministrativa per un importo da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.