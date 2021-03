Esenzione canone Rai, esultano i parlamentari savonesi della Lega: "Una boccata d'ossigeno"

"Abbiamo incontrato le associazioni che rappresentano le strutture ricettive in provincia di Savona, e siamo intervenuti subito sull’esenzione per alberghi e locali pubblici o aperti al pubblico del canone Rai per il 2021".

Lo dicono in una nota i parlamentari savonesi della Lega Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, facendo eco al segretario regionale Rixi (leggi QUI).

"E' una boccata d'ossigeno, una richiesta che dal passato governo era sempre stata respinta - proseguono i due parlamentari - A chi lo avesse già pagato sarà riconosciuto un credito di imposta pari all’importo versato che non concorre alla formazione del reddito imponibile" ricordano poi.

"C’è molto da fare a causa della pandemia, l’intero settore turistico è in ginocchio. Ma la Lega al governo ha subito messo in campo quel cambio di passo verso la concretezza chiesto dalle associazioni" concludono Foscolo e Ripamonti.