Andora celebra la "Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati" e dà il benvenuto ai nati nel 2020

"Benvenute bimbe e benvenuti bimbi del 2020, simbolo di speranza e rinascita - ha detto l'assessore Maria Teresa Nasi - Oggi è la 'Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati', un' iniziativa che vuol donare una chiave simbolica di benvenuto, da parte della comunità, ai bimbi nati in un anno particolare come quello della pandemia. Avrebbe dovuto esserci una cerimonia in presenza, ma le restrizioni ci costringono giustamente ad un evento on line".

"Il piccolo Enrico, figlio di un dipendente del comune, è qui a rappresentarli tutti, ma auspichiamo di poter in futuro, ripetere la cerimonia in presenza. Nei prossimi giorni arriveranno via posta, a casa delle famiglie, gli attestati che oggi consegniamo, simbolicamente, a questo bimbo nato con la mascherina" conclude l'assessore.