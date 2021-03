Pietra Ligure, devastati i lampioncini lungo il bordo del marciapiede di via Verde (FOTO)

"Da una parte l’impegno quotidiano nostro, degli uffici comunali e della stragrande maggioranza della nostra comunità per mantenere bella, accogliente, sicura e vivibile la nostra città e dall’altra la maleducazione e l’inciviltà di pochi, ne siamo certi, a distruggere e danneggiare". Così, sulla propria pagina Facebook, Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, dà notizia dei danneggiamenti avvenuti nelle ultime ore in via Verde, all'interno del parco botanico.

"Da una parte l’utilizzo di soldi pubblici, cioè nostri, cioè di tutti, per apportare miglioramenti e dall’altra l’uso di soldi pubblici, sempre nostri e sempre di tutti, per riparare e ripristinare ciò che è stato stupidamente guastato - continua il primo cittadino - Via Verde, nel fine settimana, devastati i lampioncini lungo il bordo del marciapiede realizzato esattamente due mesi fa per rendere più sicuro, bello e fruibile l’attraversamento dell’area, molto frequentata da bambini essendo anche a servizio dell’uscita di sicurezza della scuola primaria Dott. G. Sordo".