'Gelato Day', Brunetto (Lega): "Quello dei nostri artigiani è un alimento sano per tutti"

“Il gelato, quello fatto dai nostri artigiani con prodotti freschi e di eccellente qualità, è buono ed è un alimento sano per tutti. Ovviamente se inserito come parte di una dieta equilibrata. In occasione del ‘Gelato Day’ che da nove anni si celebra il 24 marzo in tutti i Paesi europei per diffondere la cultura del gelato artigianale, oggi ho apprezzato il lavoro del laboratorio-centro di formazione ‘Cucina e Sala bar’ di Valbormida Formazione a Carcare, che ho visitato insieme al sindaco Christian De Vecchi e al vicesindaco Franco Bologna. In mattinata ho anche incontrato il sindaco e il vicesindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini e Roberto Speranza, visitando poi l’ospedale, dove ho discusso della situazione sanitaria pure con il direttore del Distretto delle Bormide Sabrina Pennazio, il primario Riabilitatore Carmelo Lentino, la caposala Katia Bisi e la fisiatra Svetlana Porokhina”.

Lo ha dichiarato il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).