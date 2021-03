Stop alle prenotazioni delle vaccinazioni ai vulnerabili? Tersidio (FIMMG): "C'è tanta confusione e Alisa non ci ha ancora dato risposte"

Stop alle prenotazioni delle vaccinazioni per i pazienti vulnerabili.

Dopo la partenza con gli over 80 nel piano vaccinale ligure avevano preso il via sia le prenotazioni che le somministrazioni a personale scolastico, degli uffici giudiziari, forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco, gli ultravulnerabili e proprio la categoria dei soggetti con patologie da considerare "più lievi", che però pare non siano più comprese. Il portale Polis (sul quale fanno affidamento i medici) però non ha ancora stoppato le prenotazioni per i vulnerabili e qualche medico di famiglia sta continuando a segnalarli, anche se in teoria, a sorpresa, non ne farebbero più parte.

"C'è tanta confusione, è cambiato il piano vaccinale e pare che i vulnerabili non siano più da segnalare e vaccinare anche se il portale Polis non li ha ancora spuntati - spiega il segretario provinciale della Federazione Medici di Medicina Generale Angelo Tersidio - ad ora si seguono solo le fasce e noi dovremo segnalare gli ultravulnerabili (oltre a insegnanti, forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco). Abbiamo chiesto ad Alisa se i vulnerabili sono ancora da prenotare e vaccinare ma non abbiamo avuto risposta".

Intanto dopo il caos della variazione delle temperature di conservazione del vaccino Astrazeneca che ha portato ad un rallentamento della somministrazione ad Albenga e Millesimo e i ritardi di ieri nell'arrivo delle fiale nelle sedi di Savona, Cairo e nel bocciodromo val bormidese, le prenotazioni del siero sono state stoppate nella tarda serata di ieri fino a domani a causa proprio della mancata disponibilità del vaccino. Il vertice con i rappresentanti dei medici di famiglia si svolgerà proprio domani, venerdì 26 marzo.

"I direttori di distretto della Asl ci hanno chiesto di bloccare le prenotazioni perché ci sono pochi vaccini. Nella riunione verrà ridefinito tutto, valutando la disponibilità vaccinale" ha proseguito Tersidio.